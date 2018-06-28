Сабалета: "Месси даже не знает, где в его доме кухня"

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Сабалета: "Месси даже не знает, где в его доме кухня"

Экс-игрок сборной Аргентины Пабло Сабалета рассказал о личной жизни Лионеля Месси.

"Месси не умеет готовить и даже не знает, где в его доме кухня. Пару раз мы ходили на танцы, но Лео был не очень хорош, так что мы садились пить" - приводит слова Сабалеты ВВС.

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