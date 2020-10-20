Сабалета может вернуться в "Манчестер Сити" в новой роли
"Манчестер Сити" рассматривает вариант с возвращением в клуб аргентинского защитника Пабло Сабалеты.
35-летний футболист на прошлой неделе объявил о завершении карьеры. За "горожан" он выступал с 2008 по 2017 год.
По информации Daily Mail, "Сити" хочет, чтобы Сабалета работал в структуре клуба, однако пока неизвестно какая должность может достаться аргентинцу.
Не пропустите: В АПЛ вынесли решение по Агуэро, который коснулся женщины-арбитра во время матча. | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА на 5 лет сократит призовые в еврокубках
-
"Краснодар" теряет третьего игрока перед матчем с "Ренном"
-
Клопп пострадал от VAR, крушение лидеров в Испании, Ибрагимович тащит "Милан": главные итоги футбольных выходных
-
Аллегри может сменить Лэмпарда на посту главного тренера "Челси"
-
Канчельскис - в топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ с учётом инфляции
Лента новостей
-
СМИ узнали дату прибытия нового тренера "Динамо" Шварца в Москву
-
Семак высказался о завышенных ожиданиях от выступления российских клубов в Лиге Чемпионов
-
Миранчук включён в заявку "Аталанты" на матч Лиги Чемпионов с "Мидтъюлландом"
-
Матч Лиги Европы впервые обслужит женщина-арбитр
-
Куртуа оценил потенциал Андрея Лунина
-
УЕФА на 5 лет сократит призовые в еврокубках
-
"Краснодар" теряет третьего игрока перед матчем с "Ренном"
-
Роберто Сольдадо заразился коронавирусом
-
Товарищеский матч между сборными России и Молдовы может состояться в Сочи
-
Дзаккерони сравнил значимость Роналду и Ибрагимовича для Серии А
-
Рамос пропустил тренировку "Реала" перед матчем с "Шахтёром"
-
Сын Черчесова успешно прооперирован
-
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу двух эпизодов дерби с "Динамо"
-
Сабалета может вернуться в "Манчестер Сити" в новой роли
-
2
Куман: "Месси всегда пашет на благо команды и прессингует наравне со всеми"
-
Ломбертс назвал самых опасных игроков "Зенита"
-
"Хоффенхайм" продлил контракт с молодым талантом
-
Хавбек "Ростова" Хасимото рассказал о своих предпочтениях в русской кухне
-
УЕФА назначил судей на матч "Вольфсберг" - ЦСКА
-
Гендиректор "Сочи" прокомментировал слухи о вспышке коронавируса в "Оренбурге"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18