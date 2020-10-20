Сабалета может вернуться в "Манчестер Сити" в новой роли

"Манчестер Сити" рассматривает вариант с возвращением в клуб аргентинского защитника Пабло Сабалеты.

35-летний футболист на прошлой неделе объявил о завершении карьеры. За "горожан" он выступал с 2008 по 2017 год.

По информации Daily Mail, "Сити" хочет, чтобы Сабалета работал в структуре клуба, однако пока неизвестно какая должность может достаться аргентинцу.

Не пропустите: В АПЛ вынесли решение по Агуэро, который коснулся женщины-арбитра во время матча. | http://soccernews.ru