Сабалета может вернуться в "Манчестер Сити" в новой роли

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Сабалета может вернуться в "Манчестер Сити" в новой роли

"Манчестер Сити" рассматривает вариант с возвращением в клуб аргентинского защитника Пабло Сабалеты.

35-летний футболист на прошлой неделе объявил о завершении карьеры. За "горожан" он выступал с 2008 по 2017 год.

По информации Daily Mail, "Сити" хочет, чтобы Сабалета работал в структуре клуба, однако пока неизвестно какая должность может достаться аргентинцу.

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