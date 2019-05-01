Сабалета продлил контракт с "Вест Хэмом" до 2020 года

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Сабалета продлил контракт с "Вест Хэмом" до 2020 года

Защитник "Вест Хэма" Пабло Сабалета останется в команде еще на год. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт будет действовать до 2020 года.

"Это чудесная новость. Я очень рад. Я наслаждаюсь временем, проведенном в "Вест Хэме". Я продолжаю наслаждаться футболом и хочу остаться в клубе еще на год", - сказал Сабалета. 

Сабалета перешел в "Вест Хэм" в 2017 году. Ранее игрок выступал в таких командах, как "Сан-Лоренсо", "Эспаньол" и "Манчестер Сити".

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