Сабалета рассказал, за какую команду играет Месси на PlayStation

Экс-игрок сборной Аргентины Пабло Сабалета рассказал, как он играл с Лионелем Месси на приставке.

"Я всегда был лучше Месси на PlayStation. Месси играет за "Челси". Обычно он выбирал именно "Челси" - приводит слова Сабалеты ВВС.

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