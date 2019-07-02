Сабальос рассказал о планах на сезон-2019/20
Полузащитник "Реала" Даниель Себальос рассказал о своих планах на предстоящий сезон. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
"Сложно быть важным игроком в команде, в которой есть Тони Кроос и Лука Модрич. Однако у меня есть четкая цель: я считаю, что мое время пришло и сидеть на скамейке я больше не хочу. Следующий сезон будет лучшим для меня.
Я планирую участвовать как минимум в 40 матчах и чувствовать себя значимым игроком "Реала", - сказал футболист.
Футболист перешел в "Реал" в 2017 году из "Бетиса". В минувшем сезоне он участвовал в 23 матчах, забив 3 гола.
А еще: "Реал" включит опцию обратного выкупа в сделку по переходу Себальоса в "Милан"| http://soccernews.ru
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