Сабальос рассказал о планах на сезон-2019/20

Полузащитник "Реала" Даниель Себальос рассказал о своих планах на предстоящий сезон. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.



"Сложно быть важным игроком в команде, в которой есть Тони Кроос и Лука Модрич. Однако у меня есть четкая цель: я считаю, что мое время пришло и сидеть на скамейке я больше не хочу. Следующий сезон будет лучшим для меня.



Я планирую участвовать как минимум в 40 матчах и чувствовать себя значимым игроком "Реала", - сказал футболист.



Футболист перешел в "Реал" в 2017 году из "Бетиса". В минувшем сезоне он участвовал в 23 матчах, забив 3 гола.

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