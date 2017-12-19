Сабатини: "Интер" изучает варианты с приглашением Рамиреса и Тейшейры"

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Сабатини: "Интер" изучает варианты с приглашением Рамиреса и Тейшейры"

Спортивный директор "Интера" Вальтер Сабатини рассказал о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно.

"Мы общаемся со Спаллетти насчет возможных трансферов в январе. Мы изучаем варианты с приглашением Рамиреса и Алекса Тейшейры", - приводит слова Сабатини Football Italia.

В данный момент бразильские полузащитники Рамирес и Алекс Тейшейра выступают за "Цзянсу Сунин", владелец которого также контролирует контрольный пакет акций "Интера".

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