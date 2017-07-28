Сабатини ответил на критику президента "Ромы" Паллотты

Технический координатор "Интера" Вальтер Сабатини прокомментировал слова президента "Ромы" Джеймса Паллотты.

Ранее президент "волков" выступил с критикой в адрес Сабатини за его трансферы во время работы в "Роме".

"Я всегда восхищался гениальным Паллоттой. Он принял мою отставку только в сентябре, а я предлагал в мае. Несмотря на сегодняшние слова о недоверии, мне нужно было завершить трансферную кампанию, и моя команда, к счастью для него, набрала в чемпионате 87 очков и заработала 120 миллионов евро к 30 июня. Это позволило президенту "Ромы" провести восхитительное лето" - приводит слова Сабатини Football Italia.

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