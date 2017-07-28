Сабатини ответил на критику президента "Ромы" Паллотты

Теги вальтер сабатинирома

Сабатини ответил на критику президента "Ромы" Паллотты

Технический координатор "Интера" Вальтер Сабатини прокомментировал слова президента "Ромы" Джеймса Паллотты.

Ранее президент "волков" выступил с критикой в адрес Сабатини за его трансферы во время работы в "Роме".

"Я всегда восхищался гениальным Паллоттой. Он принял мою отставку только в сентябре, а я предлагал в мае. Несмотря на сегодняшние слова о недоверии, мне нужно было завершить трансферную кампанию, и моя команда, к счастью для него, набрала в чемпионате 87 очков и заработала 120 миллионов евро к 30 июня. Это позволило президенту "Ромы" провести восхитительное лето" - приводит слова Сабатини Football Italia.

Читайте также: Президент "Ромы": "Милан" - единственный в Серии А, который сходит с ума!". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Победа на классе: ЦСКА выигрывает у "СКА-Хабаровск"

Победа на классе: ЦСКА выигрывает у "СКА-Хабаровск"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов