Сабатини: "Шик на 99 процентов в "Роме"

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Сабатини: "Шик на 99 процентов в "Роме"

Технический координатор "Интера" Вальтер Сабатини заявил, что миланский клуб проиграл "Роме" борьбу за чешского нападающего "Сампдории" Патрика Шика.

"Шик на 99 процентов уже в "Роме", - приводит слова Сабатини Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Рома" заплатит за 21-летнего Шика 30 миллионов евро.

Не пропустите: Шик согласовал условия контракта с "Ромой". | http://soccernews.ru

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