Сабатини: "Ситуация на трансферном рынке сейчас очень тяжелая"

Технический координатор "Интера" и "Цзянсу Сунин" Вальтер Сабатини поделился мнением о проблемах нынешнего трансферного рынка.

"Ситуация на трансферном рынке сейчас крайне тяжелая. Мы находимся в очень опасном пузыре. В Италии сегодня неустойчивые цены на игроков. Если выплачиваются отступные в размере 222 миллионов евро, пусть даже за топового футболиста, это производит эффект, который действует на все остальные цены, как допинг.

Может ли Кроос перейти в "Интер"? Это безосновательная гипотеза. Газеты на севере Италии этого желают, но никакого основания нет. Могут ли вообще топовые игроки приехать в Италию? Нет. Ни у одной итальянской команды недостаточно сил для этого. Мы должны работать на другом уровне, на рынке второго порядка, первыми выискивать таланты. Стоит талантливым футболистам утвердиться, обрести известность, и они уже не приедут к нам. Вот так обстоит дело" - приводит слова Сабатини Football Italia.

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