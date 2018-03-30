Сабо: "Помогу Алиеву стать хорошим тренером"

Теги александр алиев

Сабо: "Помогу Алиеву стать хорошим тренером"Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы Александра Алиева в качестве тренера.

Напомним, что известный в прошлом футболист возглавил аматорский клуб "Хмельницкий".

"Он парень умный. И футболистом был толковым, и хитрым. В моем понимании тренер должен быть человеком грамотным и не употреблять спиртные напитки. На тренерских курсах ему должны предоставить хорошего педагога.

Пусть Алиев идет на тренерские курсы. Я ему, наоборот, помогу. Он должен стать нормальным тренером. У него есть огромный футбольный опыт, который он получил в качестве игрока. Теперь ему нужно работать над тем, чтобы воспитывать в дальнейшем молодежь.

Александр понял, что где-то был не прав и теперь хочет доказать, что у него может быть футбольное образование. Помогу ему, чтобы он стал хорошим тренером", - сказал он.

Читайте: Алиев: "Ни я, ни Милевский до конца не раскрылись - это все наши гулянки и дискотеки" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов