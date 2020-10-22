Сабо: "Реал" был наказан за пижонство"

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Сабо: "Реал" был наказан за пижонство"

Экс-тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказался по поводу победы донецкого "Шахтера" над мадридским "Реалом" (3:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Результат феноменален. "Реал" был наказан за пижонство по отношению к "Шахтеру". Они вышли на поле, думая, что у "горняков" полулевый состав и сейчас они быстро выиграют.  Но "Реал" проиграл матч еще до его начала. Они могли пропустить все шесть голов. "Реал" давал много пространства игрокам "Шахтера". Молодцы", - цитирует Сабо Meta-ratings.com.ua.

Во втором туре группового этапа ЛЧ "Шахтер" сыграет с "Интером". Встреча пройдет 29 октября.

А еще: "Реал" проиграл украинской команде впервые за 21 год| http://soccernews.ru
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