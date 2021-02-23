Садио Мане: "Без Фирмино мы бы столько не забили"

Теги садио манероберто фирминоливерпуль

Садио Мане: "Без Фирмино мы бы столько не забили"Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане считает, что его партнер по атаке Роберто Фирмино внес огромный вклад в победы клуба в последние годы.

"Он заслуживает большего признания, чем я или Салах, это точно. Но так часто бывает в футболе - все любят голы и оценивают по их количеству. Но я считаю, что без Бобби мы с Мо не забили бы столько голов.

Бразилии повезло, что он у них есть. Я всегда в шутку говорю Бобби: "Ты должен поменять гражданство на сенегальское". Это стало бы исполнением мечты!

Я его обожаю, он мой любимый одноклубник", – сказал Мане в интервью ESPN Brasil.

В текущем сезоне АПЛ Фирмино выходил на поле в 25 матчах. В его активе 6 голов и 5 результативных передач.

Читать также: "Ливерпуль" может заплатить более 45 миллионов евро за защитника "Брайтона" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Расписание матчей 20-го тура РПЛ

Расписание матчей 20-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов