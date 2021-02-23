Садио Мане: "Без Фирмино мы бы столько не забили"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане считает, что его партнер по атаке Роберто Фирмино внес огромный вклад в победы клуба в последние годы.

"Он заслуживает большего признания, чем я или Салах, это точно. Но так часто бывает в футболе - все любят голы и оценивают по их количеству. Но я считаю, что без Бобби мы с Мо не забили бы столько голов.

Бразилии повезло, что он у них есть. Я всегда в шутку говорю Бобби: "Ты должен поменять гражданство на сенегальское". Это стало бы исполнением мечты!

Я его обожаю, он мой любимый одноклубник", – сказал Мане в интервью ESPN Brasil.