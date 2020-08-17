Садио Мане - лучший игрок АПЛ по версии болельщиков

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Садио Мане - лучший игрок АПЛ по версии болельщиков

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по версии болельщиков.

В борьбе за награду сенегалец опередил защитников "Ливерпуля" Трента Александер-Арнолда и Вирджила ван Дейка, полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне, а также нападающего "Лестера" Джейми Варди и форварда "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

В минувшем сезоне 28-летний Мане провел 35 матчей в чемпионате Англии, забил 18 голов и отдал девять результативных передач.

Напомним, что "Ливерпуль" стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Я уже запутался кого от кого признали?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вроде никого не обделили.Так что всё нормально.

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