Садио Мане огласил свою новую мечту

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Садио Мане огласил свою новую мечту

Фото твиттер Кубка Африки

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане признался, что теперь мечтает стать чемпионом мира.

"Победа на ЧМ - моя новая мечта после выигранного Кубка Африки. Для начала нужно туда попасть, но мне хочется верить в сумасшедшие идеи, и победа на чемпионате мира со сборной Сенегала - одна из них.

Если мы добьёмся этого, то, конечно, я достигну уровня выдающихся футболистов, которые ежегодно борются за "Золотой мяч", - цитирует Мане Marca.

Сборная Сенегала в начале февраля выиграла Кубок Африканский Наций, одолев в финале Египет в серии пенальти.

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