Садио Мане принес Сенегалу победу в матче отбора Кубка Африки
В матче 3-го тура отборочного турнира Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла команду Гвинеи-Бисау со счетом 2:0. Победу сенегальцам принесли голы Садио Мане и Опа Нгетта.
Сенегал лидирует в турнирной таблице группы I, набрав 9 очков в 3 матчах.
Сенегал - Гвинея-Бисау - 2:0 (1:0)
Голы: Мане, 44 (с пенальти) - 1:0, Нгетт, 74 - 2:0
Сенегал: Менди, Диалло (Диа, 66), Ваг, Диатта (Наме, 90+2), Кулибали, Куяте, Ндиайе, Сабали, Сане, Мане, Сарр (Нгетт, 72).
Не пропустите: Мане уговаривает Кулибали перейти в "Ливерпуль". Игроком интересуются "Манчестер Сити" и ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
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|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1