Садио Мане принес Сенегалу победу в матче отбора Кубка Африки

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Садио Мане принес Сенегалу победу в матче отбора Кубка Африки

В матче 3-го тура отборочного турнира Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла команду Гвинеи-Бисау со счетом 2:0. Победу сенегальцам принесли голы Садио Мане и Опа Нгетта.

Сенегал лидирует в турнирной таблице группы I, набрав 9 очков в 3 матчах.

Сенегал - Гвинея-Бисау - 2:0 (1:0)
Голы: Мане, 44 (с пенальти) - 1:0, Нгетт, 74 - 2:0

Сенегал: Менди, Диалло (Диа, 66), Ваг, Диатта (Наме, 90+2), Кулибали, Куяте, Ндиайе, Сабали, Сане, Мане, Сарр (Нгетт, 72).

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