Садио Мане сделал смелый прогноз на чемпионскую гонку в АПЛ

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане сделал смелый прогноз на чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге.

"Ливерпуль" будет чемпионом. Я уверен, что мы выиграем АПЛ. Команда полна решимости показать, что мы - лучшие в лиге" - приводит слова 26-летнего сенегальца Tribalfootball.

По итогам 22 туров "скаузеры" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата, опережая идущий вторым "Манчестер Сити" на 4 очка.

В текущем сезоне Мане сыграл за "Ливерпуль" 27 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

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