Садио Мане установил клубный рекорд "Ливерпуля"

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

Теперь в активе 26-летнего сенегальца 7 голов в составе "красных" в гостевых играх самого престижного еврокубкового турнира.

Как сообщает Opta, это новый рекорд мерсисайдского клуба. Ранее игроки "Ливерпуля" забивали только 6 мячей в выездных матчах ЛЧ - это Стивен Джеррард и Роберто Фирмино.

В текущем сезоне Мане сыграл за "скаузеров" 37 матчей, забил 19 голов и сделал 3 ассиста.

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