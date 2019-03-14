Садио Мане установил клубный рекорд "Ливерпуля"
Вингер "Ливерпуля" Садио Мане оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".
Теперь в активе 26-летнего сенегальца 7 голов в составе "красных" в гостевых играх самого престижного еврокубкового турнира.
Как сообщает Opta, это новый рекорд мерсисайдского клуба. Ранее игроки "Ливерпуля" забивали только 6 мячей в выездных матчах ЛЧ - это Стивен Джеррард и Роберто Фирмино.
В текущем сезоне Мане сыграл за "скаузеров" 37 матчей, забил 19 голов и сделал 3 ассиста.
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