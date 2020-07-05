Садио Мане забивает не менее 20 голов за "Ливерпуль" 3-й сезон подряд

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Садио Мане забивает не менее 20 голов за "Ливерпуль" 3-й сезон подряд

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Англии с "Астон Виллой" (2:0).

Таким образом, Мане забивает не менее 20 голов третий сезон подряд. В прошлом сезоне он забил 26 голов, в предыдущем - 20.

В нынешнем сезоне 28-летний Мане провел за "Ливерпуль" 42 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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