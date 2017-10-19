Садыхов: "Это была одна из лучших игр "Карабаха" в рамках еврокубков"

Капитан "Карабаха" Рашад Садыхов подвел итоги матча 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов против "Атлетико" (0:0).

"Это была одна из лучших игр "Карабаха" в рамках еврокубков. Главное то, что мы не проиграли и заработали одно очко. Мы попали в очень сложную группу и была высокая вероятность того, что мы завершим выступление, не заработав ни одного очка. Я рад, что теперь это будет не так.

Болельщики увидели хороший футбол и в нашем исполнении, и в исполнении "Атлетико". Были хорошие тактические ходы, игровые комбинации, голевые моменты… Одним словом, кроме гола сегодня было все. Мы сыграли хорошо потому, что четко выполняли установки тренера.

Я не люблю много говорить о судействе, но сегодня арбитры явно симпатизировали "Атлетико". Надо быть к этому готовыми, и я не хочу все скидывать на судей. У нас были возможности забить и без этих эпизодов", - сказал он.

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