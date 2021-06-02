Фото: твиттер сборной России

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов дебютировал за сборную России.

22-летний вратарь вышел на замену вместо Антона Шунина в товарищеской игре против Польши (1:1).

Напомним, что Сафонов включен в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

В минувшем сезоне Сафонов провел 28 игр и пропустил 45 голов.

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