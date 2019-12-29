Сафонов: "Дзюба непростой клиент, там много решает отец"
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о своей работе с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
"Я являлся агентом Дзюбы около пяти лет. Почему прекратили сотрудничество? Соглашение истекло, не стали продлевать. Дзюба непростой клиент, там много решает отец.
В свое время так вышло, что Дзюба хотел выступать за "Спартак". Полагаю, что у него не сложились отношения с Ахсабадзе и Карпиным, они его оттуда выдавливали. У меня были хорошие отношения с Карпиным, поэтому я попал между двух огней", - заявил Сафонов.
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|10
|Спартак Москва
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|Ахмат
|19
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|Оренбург
|18
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|Сочи
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