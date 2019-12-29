Сафонов: "Дзюба непростой клиент, там много решает отец"

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Сафонов: "Дзюба непростой клиент, там много решает отец"

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о своей работе с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Я являлся агентом Дзюбы около пяти лет. Почему прекратили сотрудничество? Соглашение истекло, не стали продлевать. Дзюба непростой клиент, там много решает отец.

В свое время так вышло, что Дзюба хотел выступать за "Спартак". Полагаю, что у него не сложились отношения с Ахсабадзе и Карпиным, они его оттуда выдавливали. У меня были хорошие отношения с Карпиным, поэтому я попал между двух огней", - заявил Сафонов.

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