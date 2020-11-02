Сафонов и Дзюба устроили соревнование по штрафным и трехочковым броскам

Капитан сборной России Артем Дзюба и голкипер команды Матвей Сафонов устроили соревнование по штрафным и трехочковым броскам.

В трехочковых сильнее оказался 21-летний Сафонов, попав четыре раза против трех у Дзюбы. Однако при бросках со средней дистанции точнее был капитан команды. Он выиграл со счетом 13:12.

Напомним, в ноябре сборная России проведёт товарищеский матч с Молдовой, а также сыграет с Турцией и Сербией в Лиге Наций.

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