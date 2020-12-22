Сафонов и Максименко - лучшие вратари мира до 24 лет по версии FootballCritic
Статистический портал FootballCritic опубликовал собственный рейтинг лучших голкиперов мира не старше 24 лет.
Лидером стал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов с рейтингом 86. Второе место занял ещё один россиянин - страж ворот "Спартака" Александр Максименко (81).
Далее расположились Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед", 80), Иллан Мелье ("Лидс", 79), Флориан Мюллер ("Фрайбург", 77), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", 77) и Эмиль Аудеро ("Сампдория", 77).
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