Сафонов и Максименко - лучшие вратари мира до 24 лет по версии FootballCritic

Статистический портал FootballCritic опубликовал собственный рейтинг лучших голкиперов мира не старше 24 лет.

Лидером стал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов с рейтингом 86. Второе место занял ещё один россиянин - страж ворот "Спартака" Александр Максименко (81).

Далее расположились Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед", 80), Иллан Мелье ("Лидс", 79), Флориан Мюллер ("Фрайбург", 77), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", 77) и Эмиль Аудеро ("Сампдория", 77).

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