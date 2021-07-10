Сафонов избежал серьезного повреждения

Фото сайт "Краснодара"

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов травмировался в товарищеской игре против "Нюрнберга".

По сведениям Sport24, вратарь избежал серьезной травмы и, вероятно, успеет восстановиться к старту сезона.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. 25 июля "Краснодар" встретится с "Уралом" в рамках 1-го тура.

В прошлом сезоне Сафонов провел 27 игр, в которых пропустил 40 голов.

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