Сафонов избежал серьезного повреждения

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Сафонов избежал серьезного повреждения Фото сайт "Краснодара"

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов травмировался в товарищеской игре против "Нюрнберга".

По сведениям Sport24, вратарь избежал серьезной травмы и, вероятно, успеет восстановиться к старту сезона.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. 25 июля "Краснодар" встретится с "Уралом" в рамках 1-го тура.

В прошлом сезоне Сафонов провел 27 игр, в которых пропустил 40 голов.

Читайте также: "Краснодар" не смог победить "Нюрнберг" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
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