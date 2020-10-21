Сафонов: "Краснодар" распробовал Лигу чемпионов - понравилось"
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался о матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ренном".
"Свою игру оценивать не буду, нужно сначала разобрать ее, и потом индивидуально с тренером оценим. Что касается действий команды, то очень рад, что вышли и заработали очко.
Игра была тяжелая. В Лиге чемпионов вообще, думаю, не будет легких матчей. Сегодня вышли и отработали, выглядели достойно. Могли даже добиться победы. Но довольствуемся ничьей.
Думаю, что команда освоилась. Было тяжело начинать, все-таки многие впервые играют в Лиге чемпионов, не знаю, кто у нас вообще играл в ней. Мы распробовали, нам понравилось - и мы готовы дать бой "Челси", - передает слова Сафонова "Матч ТВ".
28-го октября "Краснодар" сыграет с "Челси" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча пройдет в Краснодаре.
Не пропустите: "Краснодар" и "Ренн" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" продлила контракты с Пике, тер Штегеном, де Йонгом и Лангле
-
Дзюба прокомментировал поражение "Зенита" в матче с "Брюгге"
-
Результаты 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов: 20 октября
-
ПСЖ проиграл дома "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги Чемпионов
-
"Краснодар" и "Ренн" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 октября
-
"Барселона" продлила контракты с Пике, тер Штегеном, де Йонгом и Лангле
-
Дзюба прокомментировал поражение "Зенита" в матче с "Брюгге"
-
Сафонов: "Краснодар" распробовал Лигу чемпионов - понравилось"
-
Результаты 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов: 20 октября
-
"Лацио" уверенно обыграл дортмундскую "Боруссию", а "Челси" и "Севилья" не выявили победителя в ЛЧ
-
"Лейпциг" обыграл "Истамбул ББ" в матче Лиги Чемпионов
-
ПСЖ проиграл дома "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги Чемпионов
-
"Краснодар" и "Ренн" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов
-
"Барселона" в меньшинстве разгромила "Ференцварош" в Лиге Чемпионов
-
Геркус - о поражении "Зенита": "Очень грустно. Безыдейно, бессмысленно, боязливо. Стыдно"
-
1
Месси повторил рекорд Гиггза, забив в 16-м сезоне ЛЧ подряд
-
"Недооценки не было". Семак прокомментировал матч "Зенита" с "Брюгге"
-
Главный тренер "Брюгге" прокомментировал победу над "Зенитом"
-
Федун отреагировал на поражение "Зенита" в матче ЛЧ с "Брюгге"
-
1
Месси установил очередной рекорд в составе "Барсы"
-
Луческу прокомментировал поражение киевского "Динамо" в матче ЛЧ с "Ювентусом"
-
Быстров - о поражении "Зенита": "Играть в атаке нужно лучше"
-
Уткин прокомментировал домашнее поражение "Зенита" от "Брюгге"
-
Дубль Мората помог "Ювентусу" обыграть "Динамо" Киев в матче Лиги Чемпионов