Сафонов: "Краснодар" распробовал Лигу чемпионов - понравилось"

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался о матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ренном".

"Свою игру оценивать не буду, нужно сначала разобрать ее, и потом индивидуально с тренером оценим. Что касается действий команды, то очень рад, что вышли и заработали очко.

Игра была тяжелая. В Лиге чемпионов вообще, думаю, не будет легких матчей. Сегодня вышли и отработали, выглядели достойно. Могли даже добиться победы. Но довольствуемся ничьей.

Думаю, что команда освоилась. Было тяжело начинать, все-таки многие впервые играют в Лиге чемпионов, не знаю, кто у нас вообще играл в ней. Мы распробовали, нам понравилось - и мы готовы дать бой "Челси", - передает слова Сафонова "Матч ТВ".

28-го октября "Краснодар" сыграет с "Челси" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча пройдет в Краснодаре.

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