Сафонов номинирован на премию "Джентльмен года". Жена обвинила футболиста в измене
Фото: инстаграм Матвея Сафонова/Автор неизвестен
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, которого жена обвинила в измене, стал одним из номинантов на премию "Джентльмен года" по версии газеты "Комсомольская правда".
Анастасия и Матвея находились в отношениях на протяжении семи лет. В начале 2021 года пара узаконила отношения, а в июне у них родилась дочь.
Другими кандидатами на награду являются: Александр Ерохин, Михаил Кержаков (оба — "Зенит"), Даниил Фомин ("Динамо"), Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов (оба — "Локомотив"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Барсов ("Сочи"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Георгий Джикия ("Спартак") и Иван Сергеев ("Крылья Советов").
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