Сафонов поделился ожиданиями от ноябрьских матчей сборной России
Фото: инстаграм Сафонова/Автор неизвестен
Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов поделился ожиданиями от ноябрьских матчей национальной команды в рамках отбора к ЧМ-2022.
"Мне было важно вернуться в ворота сборной России. Играть за сборную своей страны очень приятно, это одна из тех вещей, к которой должен стремиться каждый игрок. Это показатель того, что ты лучший на своей позиции. После Евро-2020 я уже говорил, что игра за сборную – особенные эмоции, которые хочется испытывать снова и снова. Конечно, когда меня снова вызвали в сборную, я хотел занять место в старте, но понимал, что партнёры по сборной – очень сильные вратари.
Постарался наилучшим образом проявить себя на тренировках и оставил решение за тренерским штабом. Был очень счастлив, когда выбрали меня, постарался не подвести. Тяжёлая борьба шла и в матче со Словакией, и со Словенией – как физически, так и психологически. Это была настоящая рубка. Мы полностью выложились на поле, и это основная причина, по которой смогли набрать шесть очков.
Сохраняем веру, что сможем напрямую пробиться на чемпионат мира. Самое главное, наша судьба в наших руках. Нам не важны другие результаты, две победы со стопроцентной вероятностью выводят на ЧМ-2022. Всячески одобряю подход Карпина к выбору состава сборной. Ведётся диалог с футболистом, учитывается и форма, и его индивидуальные особенности, и выступления за клуб.
Мне нравится посыл тренеров, что в сборную может попасть любой футболист, который будет хорошо показывать себя в играх за клуб", — цитирует Сафонова пресс-служба "Краснодара".
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