Сафонов поделился воспоминаниями о поражении от Хорватии

Фото: инстаграм Сафонова/Автор неизвестен

Голкипер сборной России и "Краснодара" Матвей Сафонов вспомнил о поражении от сборной Хорватии (0:1), а также поделился мнением о работе с тренером вратарей в национальной команде Виталием Кафановым.

"Испугались – это когда поджимают ноги, недобегают, специально уступают. Такого не было, все рубились. Никто не скажет, что мы не рубились за эти мячи, не вступали в борьбу. Такого не было. Мы действительно старались.

Вопрос в другом. У нас действительно не получился полный план на игру. Поэтому трусами я никак не могу нас назвать".

О Кафанове

"Общаемся как наставник с подопечным. У меня есть понимание того, что Виталий Витальевич очень хорошо разбирается во вратарской теории, вообще много понимает в футболе, поэтому мне интересно с ним разговаривать. Думаю, мы с ним примерно на одной волне в этом плане.

Допустим, месяц между сборами – что-то происходит в мировом футболе, какие-то моменты, или в течение этого месяца какие-то ошибки допускают вратари. Это знак к тому, что через месяц я приеду в сборную, и Виталий Витальевич покажет все эти моменты и скажет: "Вот, в этом месяце была такая проблема, давайте будем внимательнее и это разберем", – сказал Сафонов.

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