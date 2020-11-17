Сафонов пока не может улететь из Стамбула. У игрока сомнительный тест на коронавирус
Голкипер сборной России и "Краснодара" Матвей Сафонов все еще остается в Стамбуле, где проходил матч 5-го тура Лиги наций с Турцией (2:3).
Напомним, вчера, 16 ноября, стало известно о том, что у 21-летнего игрока положительный тест на коронавирус.
Пока неизвестно, куда футболист отправится в скором времени.
Ранее сообщалось, что из-за сомнительного теста Сафонов не полетел вместе с командой на игру Лиги наций против Сербии, которая состоится 18 ноября.
А еще: Голкипер Сафонов надеется, что ему удастся попасть в основной состав сборной России| http://soccernews.ru
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