Сафонов попал в символическую сборную первого тура Лиги Чемпионов по версии WhoScored

Авторитетный портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В команду с оценкой 7,7 включён вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который хорошо проявил себя в матче с "Ренном" (1:1).

Также в сборную попали три игрока "Баварии", по два футболиста из "Аталанты" и "Ювентуса", а также представители "Ливерпуля", "Шахтёра" и "Барселоны".

Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Хуан Куадрадо, Данило (оба - "Ювентус"), Фабиньо ("Лиеврпуль"), Кристиан Ромеро ("Аталанта");

Полузащитники: Тете ("Шахтёр"), Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Кингсли Коман (все - "Бавария");

Нападающие: Дуван Сапата ("Аталанта"), Лионель Месси ("Барселона").

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