Сафонов попал в символическую сборную первого тура Лиги Чемпионов по версии WhoScored

Теги матвей сафоновхуан куадрадоданилофабиньокристиан ромеротетейозуа киммихлеон горетцкакингсли команлионель мессидуван сапата

Сафонов попал в символическую сборную первого тура Лиги Чемпионов по версии WhoScored

Авторитетный портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В команду с оценкой 7,7 включён вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который хорошо проявил себя в матче с "Ренном" (1:1).

Также в сборную попали три игрока "Баварии", по два футболиста из "Аталанты" и "Ювентуса", а также представители "Ливерпуля", "Шахтёра" и "Барселоны".

Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Хуан Куадрадо, Данило (оба - "Ювентус"), Фабиньо ("Лиеврпуль"), Кристиан Ромеро ("Аталанта");

Полузащитники: Тете ("Шахтёр"), Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Кингсли Коман (все - "Бавария");

Нападающие: Дуван Сапата ("Аталанта"), Лионель Месси ("Барселона").

Не пропустите: Месси, Фати и два игрока "Баварии" вошли в команду недели Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

1 миллион евро - 10 лет финансирования, футболист-мясник и состав дешевле, чем в ФНЛ: вчера в Лиге Европы стартовала самая колоритная команда турнира

1 миллион евро - 10 лет финансирования, футболист-мясник и состав дешевле, чем в ФНЛ: вчера в Лиге Европы стартовала самая колоритная команда турнира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов