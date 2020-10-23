Сафонов попал в символическую сборную первого тура Лиги Чемпионов по версии WhoScored
Авторитетный портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
В команду с оценкой 7,7 включён вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который хорошо проявил себя в матче с "Ренном" (1:1).
Также в сборную попали три игрока "Баварии", по два футболиста из "Аталанты" и "Ювентуса", а также представители "Ливерпуля", "Шахтёра" и "Барселоны".
Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар");
Защитники: Хуан Куадрадо, Данило (оба - "Ювентус"), Фабиньо ("Лиеврпуль"), Кристиан Ромеро ("Аталанта");
Полузащитники: Тете ("Шахтёр"), Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Кингсли Коман (все - "Бавария");
Нападающие: Дуван Сапата ("Аталанта"), Лионель Месси ("Барселона").
Не пропустите: Месси, Фати и два игрока "Баварии" вошли в команду недели Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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|6
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