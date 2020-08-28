Сафонов порассуждал о выступлениях за сборную России
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов поделился мыслями о том, стоит ли ему уже сейчас играть за взрослую сборную России.
"Естественно, мысли о попадании в национальную команду приходят в голову. Но всему своё время. Хочется попасть туда не разово, не просто на скамейке посидеть и вдохнуть атмосферу, а закрепиться в качестве основного вратаря команды. Чтобы достичь этой цели, требуется время и много-много работы. Пока меня вызывают в молодёжную сборную страны, и на уровне сборных я сосредоточен на ней", - сказал Сафонов.
21-летний голкипер является воспитанником "Краснодара", за основу "быков" выступает с августа 2017 года, сыграл 60 матчей и пропустил 62 гола.
За молодёжную сборную России Сафонов провёл 7 игр и только 1 раз позволил соперникам поразить свои ворота.
Не пропустите: Опубликовано фото обновлённой формы сборной России. | http://soccernews.ru
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