Сафонов признан лучшим игроком "Краснодара" в ноябре
На официальном сайте "Краснодара" завершилось голосование, в ходе которого определился лучший футболист команды по итогам ноября.
Этого звания удостоился вратарь Матвей Сафонов, чью кандидатуру поддержали 40,41 процента болельщиков.
На втором месте оказался форвард Маркус Берг (13,9%), на третьем - фланговый защитник Игорь Смольников (9,63%).
Стоит отметить, что в ноябре Сафонов сыграл за "Краснодар" всего 2 матча - против "Севильи" и "Зенита". В обеих играх он пропустил по 3 гола.
Не пропустите: Вратари "Локомотива" и "Краснодара" вошли в топ-3 по числу сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
главное
-
Названа тройка претендентов на приз лучшему тренеру года The Best
-
Левандовски, Роналду и Месси поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
РФС пожизненно отстранил арбитра Матюнина за участие в договорном матче
-
Суд по делу Широкова перенесён в третий раз: названа причина
Лента новостей
-
Бывший одноклубник Марадоны вспомнил яркий момент карьеры аргенитинца
-
Газизов дал оценку трансферной политике "Спартака"
-
"Химки" одержали четыре победы в пяти матчах
-
Газизов рассказал о причинах ухода из "Спартака"
-
"ПСЖ" не отдаст Неймара меньше чем за €100 млн
-
Определились финалисты награды ФИФА за лучший гол года
-
Арбитр Максим Матюнин обжалует свое пожизненное отстранение от футбола
-
Власти Санкт-Петербурга утвердили квоту зрителей на матч "Зенит" - "Динамо"
-
ФИФА определила тройку номинантов на звание лучшего вратаря года
-
"Ювентус" может обменять Роналду или Дибалу на Погба
-
Белорусская федерация футбола хочет наказать форварда ЦСКА
-
1
Названа тройка претендентов на приз лучшему тренеру года The Best
-
Левандовски, Роналду и Месси поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА
-
Сафонов признан лучшим игроком "Краснодара" в ноябре
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Кевин-Принс Боатенг хочет видеть Месси в "Наполи"
-
У Иско нет предложений от других клубов
-
РФС пожизненно отстранил арбитра Матюнина за участие в договорном матче
-
Бендтнер рассказал, как оскорбил Венгера в 2013 году
-
Суд по делу Широкова перенесён в третий раз: названа причина