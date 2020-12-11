Сафонов признан лучшим игроком "Краснодара" в ноябре

Теги краснодарматвей сафоновмаркус бергигорь смольников

Сафонов признан лучшим игроком "Краснодара" в ноябре

На официальном сайте "Краснодара" завершилось голосование, в ходе которого определился лучший футболист команды по итогам ноября.

Этого звания удостоился вратарь Матвей Сафонов, чью кандидатуру поддержали 40,41 процента болельщиков.

На втором месте оказался форвард Маркус Берг (13,9%), на третьем - фланговый защитник Игорь Смольников (9,63%).

Стоит отметить, что в ноябре Сафонов сыграл за "Краснодар" всего 2 матча - против "Севильи" и "Зенита". В обеих играх он пропустил по 3 гола.

Не пропустите: Вратари "Локомотива" и "Краснодара" вошли в топ-3 по числу сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
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