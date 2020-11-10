Сафонов признан лучшим игроком "Краснодара" в октябре

Болельщики "Краснодара" путём голосования выбрали лучшего игрока команды по итогам октября.

Этого звания удостоился вратарь Матвей Сафонов, кандидатуру которого поддержали 36,82 % проголосовавших.

В топ-3 также вошли фланговые защитники Кристиан Рамирес (29,35%) и Игорь Смольников (4,98%).

В октябре Сафонов сыграл за "Краснодар" 6 матчей, в которых пропустил 13 голов.

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