Сафонов признан лучшим игроком "Краснодара" в октябре
Болельщики "Краснодара" путём голосования выбрали лучшего игрока команды по итогам октября.
Этого звания удостоился вратарь Матвей Сафонов, кандидатуру которого поддержали 36,82 % проголосовавших.
В топ-3 также вошли фланговые защитники Кристиан Рамирес (29,35%) и Игорь Смольников (4,98%).
В октябре Сафонов сыграл за "Краснодар" 6 матчей, в которых пропустил 13 голов.
Не пропустите: "Краснодар" не планирует увольнять главного тренера. | http://soccernews.ru
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