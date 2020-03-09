Сафонов признан лучшим игроком матча "Спартак" - "Краснодар"

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов стал лучшим игроком матча 21-го тура РПЛ со "Спартаком".

Встреча завершила в пользу краснодарского клуба со счетом 1:0. Победный гол забил нападающий Ари, забивший пенальти.

Награда лучшему игроку матча вручается после каждой игры чемпионата России. Лауреатов выбирает лига и эксперты студии Матч Премьер.

В этом сезоне Сафонов провел 20 матчей, 6 из которых отстоял на ноль.

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