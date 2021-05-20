Сафонов прокомментировал интерес от "Брайтона"

Фото: инстаграм Сафонова/Автор неизвестен

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Брайтона".

"Было бы интересно попробовать себя в Англии, но я об этом ничего не спрашивал. Мое внимание это сейчас не занимает.

Я сделаю все возможное, чтобы доказать свою состоятельность в сборной. Надеюсь, тренерский штаб увидит, что на меня можно положиться", – сказал вратарь.

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