Сафонов прокомментировал интерес от "Брайтона"
Фото: инстаграм Сафонова/Автор неизвестен
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Брайтона".
"Было бы интересно попробовать себя в Англии, но я об этом ничего не спрашивал. Мое внимание это сейчас не занимает.
Я сделаю все возможное, чтобы доказать свою состоятельность в сборной. Надеюсь, тренерский штаб увидит, что на меня можно положиться", – сказал вратарь.
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