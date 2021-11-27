Сафонов прокомментировал итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022
Вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов высказался о результатах жеребьёвки стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.
24 марта в полуфинале россияне дома сыграют с Польшей. Победитель этой пары 29 марта встретится со Швецией или Чехией.
"Перед жеребьёвкой не стал загадывать, кто достанется. Мне кажется, это не совсем правильно: тебе может казаться, что с кем-то легче или сложнее играть, а в итоге может получиться по-другому. Всё решается в одной встрече, возможны любые расклады. В отдельном матче можно обыграть даже самого сильного соперника.
Расклад, который в итоге получился, не самый тяжёлый и не самый лёгкий. Фаворита, как мне кажется, нет, тем более тут игры навылет. Возможно всё что угодно. Путь из двух матчей будет очень тяжёлым, но мы можем его пройти. Верю в нашу команду.
Польша - особенный для меня соперник, ведь именно в матче с этой командой я дебютировал в сборной России. Соответственно, уже познакомился с их стилем игры. В "Краснодаре" играет Гжегож Крыховяк. Мы с ним успели переглянуться после того, как узнали соперников.
Тот факт, что дважды играем дома, очень важен. Во-первых, играть при своих болельщиках гораздо приятней. Во-вторых, мы избежим дополнительных переездов и перелётов, не будет дополнительной нагрузки для организма", - сказал Сафонов.
Не пропустите: В Госдуме отреагировали на итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России. | http://soccernews.ru
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