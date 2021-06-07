Сафонов прокомментировал конкуренцию среди вратарей сборной России
Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов порассуждал о своей роли в предстоящем Евро-2020.
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что основным вратарем на турнире будет Антон Шунин.
"Шунин - первый номер? Быть первым номером на таком турнире - большая ответственность. Понимаю, что я должен быть готов к каждому матчу. Если понадобится моя помощь, то я должен быть готов. Моя задача - готовиться, тренироваться и быть в форме. Выиграл конкуренцию за попадание на Евро? Я просто тренировался, это выбор тренера. В какой-то степени мне дали возможность почувствовать атмосферу, получить опыт на будущее", - сказал Сафонов.
На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
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