Сафонов прокомментировал своё будущее в "Краснодаре"

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Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов порассуждал о возможной смене команды в будущем.

"Если меня спросить, думал ли я о каком-то переходе в другие клубы и другие страны, естественно, я скажу, что думал об этом. Но сейчас у меня нет никакой цели и мысли, что мне нужно куда-то уходить. Я считаю, мне пока рано думать об этом, чтобы целенаправленно стремиться куда-то уйти.

Но я не отрицаю, что это может произойти. А может и не произойти. Может, я повторю карьеру Игоря Акинфеева и буду полноценным его преемником в сборной России", - сказал 22-летний страж ворот.

Сафонов является воспитанником "быков", в этом сезоне он пропустил 16 голов в 17 матчах.

Действующий контракт футболиста с "Краснодаром" истекает 30 июня 2023 года.

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