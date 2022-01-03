Сафонов прокомментировал своё будущее в "Краснодаре"
Фото сайт РПЛ
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов порассуждал о возможной смене команды в будущем.
"Если меня спросить, думал ли я о каком-то переходе в другие клубы и другие страны, естественно, я скажу, что думал об этом. Но сейчас у меня нет никакой цели и мысли, что мне нужно куда-то уходить. Я считаю, мне пока рано думать об этом, чтобы целенаправленно стремиться куда-то уйти.
Но я не отрицаю, что это может произойти. А может и не произойти. Может, я повторю карьеру Игоря Акинфеева и буду полноценным его преемником в сборной России", - сказал 22-летний страж ворот.
Сафонов является воспитанником "быков", в этом сезоне он пропустил 16 голов в 17 матчах.
Действующий контракт футболиста с "Краснодаром" истекает 30 июня 2023 года.
Не пропустите: "Краснодар" может подписать защитника из Южной Америки. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Газизов объяснил, почему Федун согласился передать ему акции "Спартака"
-
Холанд останется в "Боруссии" до конца сезона: названа причина
-
"Интер Майами" Бекхэма планирует в следующем году подписать Месси
-
Лукаку может уйти в "Тоттенхэм" ради Конте
-
Сафонов прокомментировал своё будущее в "Краснодаре"
-
Два футболиста "Барселоны" вылечились от коронавируса
-
"Фиорентина" готова платить часть зарплаты Кокорину в случае его ухода в аренду
-
"Ливерпуль" отказал Клоппу в трансфере Азара
-
Футболиста "Ростова" ограбили в Лондоне
-
Тухель прокомментировал ничью с "Ливерпулем"
-
СМИ узнали о самочувствии Месси после заражения коронавирусом
-
Главные новости дня: 2 января
-
"Барселона" обыграла "Мальорку" и приблизилась к зоне Лиги чемпионов
-
"Марсель" одержал крупную победу в Кубке Франции
-
"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен
-
Защитник "Шахтера" Конопля может перейти в турецкий топ-клуб
-
Жена Зинченко поделилась забавной фотографией дочери в новогоднем костюме
-
"Ньюкасл" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
Месси и Неймар не попали в топ-3 в рейтинге лучших игроков Лиги 1
-
Тухель рассказал, почему Лукаку не попал в заявку на матч с "Ливерпулем"