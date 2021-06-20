Сафонов прокомментировал свой дебют в сборной России

Фото: инстаграм Сафонова/Автор неизвестен

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал дебют на Евро-2020 в составе сборной России.

"Если честно, я подозревал, что сыграю, еще перед матчем. Поэтому, когда мне это подтвердили, большого удивления уже не было.

Хорошо, что мне сообщили об этом не за пару часов до начала матча, а раньше. У меня было время подготовиться психологически и физически.

Что я испытывал в тот момент? Счастье, улыбка не сходила с моего лица. Потому что у меня была такая цель – сыграть на Евро", – заявил Сафонов.

Также не пропустите: Лапорта высказался о контракте Месси. | http://soccernews.ru