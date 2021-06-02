Сафонов прокомментировал свой дебют за сборную России
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов поделился эмоциями после первой игры в составе сборной России.
Напомним, что 22-летний футболист дебютировал за национальную команду накануне в товарищеском матче с Польшей (1:1).
"Готовился к игре, но дебют для меня стал немножко неожиданным. Сейчас идёт подготовка, это был достаточно важный матч, поэтому приятно, что мне доверили сегодня игровое время. Тренер говорил перед выходом на поле, чтобы я спокойно играл, как умею, и не переживал. Если честно, не сильно волновался, был уверен, что всё пройдёт хорошо. Для меня задача – готовиться к каждому матчу, как будто я буду играть. Так буду продолжать делать и дальше", - сказал Сафонов.
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