Сафонов пропустит матч с "Севильей"

Основной вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов не поможет своей команде в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи".

"У Сафонова нет шанса сыграть в Лиге Чемпионов во вторник. Он сегодня сдал первый отрицательный тест, но ещё не прошло две недели изоляции. Он в нормальном состоянии, у него минимальные симптомы. Нужно посмотреть по регламенту, когда он может приступить к тренировке и выйти на поле. Думаю, что на "Севилью" шансов мало", - сказал главный тренер "быков" Мурад Мусаев.

Напомним, что Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус в расположении сборной России и с тех пор находится на карантине.

Матч "Краснодар" - "Севилья" состоится во вторник, 24 ноября, в 20:55 по московскому времени.

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