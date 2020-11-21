Сафонов пропустит матч с "Севильей"
Основной вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов не поможет своей команде в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи".
"У Сафонова нет шанса сыграть в Лиге Чемпионов во вторник. Он сегодня сдал первый отрицательный тест, но ещё не прошло две недели изоляции. Он в нормальном состоянии, у него минимальные симптомы. Нужно посмотреть по регламенту, когда он может приступить к тренировке и выйти на поле. Думаю, что на "Севилью" шансов мало", - сказал главный тренер "быков" Мурад Мусаев.
Напомним, что Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус в расположении сборной России и с тех пор находится на карантине.
Матч "Краснодар" - "Севилья" состоится во вторник, 24 ноября, в 20:55 по московскому времени.
Не пропустите: Аршавин высказался о будущем голкипера "Краснодара" Сафонова в сборной России. | http://soccernews.ru
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