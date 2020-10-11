Сафонов провел первую тренировку в сборной России
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов провел дебютную тренировку в сборной России.
Напомним, что Сафонов был вызван из расположения молодежной сборной России после победы над Эстонией (4:0). Вратарь заменил в заявке Гильерме.
Пресс-служба сборной опубликовала кадр с тренировки, подписав его: "Кадр дня. Первая тренировка Сафонова в сборной России".
Кадр дня. Первая тренировка Сафонова в сборной России.#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/Yav2rOkkqm— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2020
Вероятно, Сафонов дебютирует за основную сборную в воскресенье, 11 октября, в игре Лиги Наций против Турции.
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