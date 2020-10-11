Сафонов провел первую тренировку в сборной России

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Сафонов провел первую тренировку в сборной России

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов провел дебютную тренировку в сборной России.

Напомним, что Сафонов был вызван из расположения молодежной сборной России после победы над Эстонией (4:0). Вратарь заменил в заявке Гильерме.

Пресс-служба сборной опубликовала кадр с тренировки, подписав его: "Кадр дня. Первая тренировка Сафонова в сборной России".

Вероятно, Сафонов дебютирует за основную сборную в воскресенье, 11 октября, в игре Лиги Наций против Турции.

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