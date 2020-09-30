Сафонов, Рамирес и Кайо - в старте "Краснодара" на матч с ПАОКом
Тренерский штаб "Краснодара" огласил стартовый состав на ответный матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов с ПАОКом.
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Кайо, Мартынович, Петров, Вильена, Газинский, Уткин, Кабелла, Классон, Берг.
Матч ПАОК - "Краснодар" пройдет сегодня, 30 сентября, в Салониках. Начало - в 22:00 мск.
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