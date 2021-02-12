Сафонов рассказал о своём отношении к продолжению карьеры в Европе
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов порассуждал о возможности попробовать свои силы в европейском клубе.
"Я об этом думал. Есть интерес в том, чтобы уехать и показать, что не так всё страшно. Все боятся ехать, потому что может не получиться, а тут деньги. Нужны хорошие примеры в Европе, чтобы это воспитывалось с детства. Чтобы смотрели на Головина и Миранчука и хотели уехать. Должен быть пример. Я думал, что, наверное, как-то неправильно проводить всю жизнь в России – хочется посмотреть другие варианты там. Ситуации разные. Я слышал от приехавших ребят, что в России и там - совершенно разные ситуации. Языковой барьер, другое отношение к футболистам - это интересно узнать и попробовать на себе.
Я не знаю, к чему приведёт мой путь. Не отрицаю, что я поеду посмотреть, что там творится. Хотя мечта поиграть за рубежом превращается в ничто, когда игрок получает хороший контракт. Насколько я знаю, если ты уезжаешь туда, то идёшь на понижение зарплаты. Редко бывает, что из России туда идут на повышение. Поэтому многие отказываются. Здесь всё хорошо: ты дома, у тебя хороший контракт и маленькие налоги с зарплаты", - поделился мыслями Сафонов.
Ранее СМИ сватали российского голкипера в "Фиорентину", "Челси" и дортмундскую "Боруссию".
В текущем сезоне 21-летний Сафонов сыграл за "Краснодар" 20 матчей и пропустил 28 голов. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.
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