Сафонов рассказал о своем самочувствии

Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов высказался о своем самочувствии после матча Лиги наций с Турцией (2:3).

Отметим, футболист не полетел в Белград на заключительный матч турнира из-за сомнительного теста на коронавирус.

"Хорошее, никаких симптомов болезни нет. Тем не менее, безопасность команды превыше всего, поэтому сейчас четко выполняю рекомендации медицинского штаба сборной. Нахожусь в стамбульском отеле, где жила команда, уже сдал повторный тест, жду результатов. Знаю, что врачи сборной и "Краснодара" находятся на связи, поэтому ситуация под контролем", - цитирует игрока "СЭ".

Отметим, в октябре этого года футболист впервые был вызван в национальную команду.

А еще: Аршавин высказался о будущем голкипера "Краснодара" Сафонова в сборной России| http://soccernews.ru