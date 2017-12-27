Сафонов: "Складывается впечатление, что Манчини хочет соскочить"

Теги зенит санкт-петербургмиланроберто манчини

Сафонов: "Складывается впечатление, что Манчини хочет соскочить"

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о ситуации с возможным уходом со своего поста главного тренера "Зенита" Роберто Манчини.

"Со стороны складывается впечатление, что у Манчини не очень получается в "Зените". Наверное, он просматривает варианты, чтобы соскочить" - сказал Сафонов.

Напомним, что в услугах Манчини заинтересован "Милан", однако 53-летний специалист связан с "Зенитом" контрактом до 2020 года, поэтому "россонери" придётся заплатить за него солидную компенсацию. 

Не пропустите: Фурсенко: "Уход Манчини? У нас все сборы запланированы, тренер работает". | http://soccernews.ru

комментарии
Вячеслав

Беда Зенита,в том что у него газпрома очень много денег и дкумают если возьмут мирового тренера он даст им результат. Но господа а какие имена у тренера были в другой команде сплошь мирового уровня,а зените кто?халк,данни,домингес,бельгийский футболист и все.а сейчас их нет и у самого топового тренера опускаются руки.а ведь есть наши парни тренеры самолюбивые разве нельзя поставить было Семака которого любят все клубы.болельщик и воспитаник ф.к.Торпедо(Москва)середины60годов прошлого века.вячеслав копаев.

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 матчей 2017 года

Топ-10 матчей 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов