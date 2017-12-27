Сафонов: "Складывается впечатление, что Манчини хочет соскочить"

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о ситуации с возможным уходом со своего поста главного тренера "Зенита" Роберто Манчини.

"Со стороны складывается впечатление, что у Манчини не очень получается в "Зените". Наверное, он просматривает варианты, чтобы соскочить" - сказал Сафонов.

Напомним, что в услугах Манчини заинтересован "Милан", однако 53-летний специалист связан с "Зенитом" контрактом до 2020 года, поэтому "россонери" придётся заплатить за него солидную компенсацию.

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