Сафонов: "Сочи" смело можно назвать "Зенит-3"

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что думает по поводу того, что "Сочи" в это летнее трансферное окно купило восемь игроков "Зенита". Об этом сообщает "Евро-футбол".

Напомним, что из петербургского клуба в сочинский перешли Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз и Миха Мевля.

"Сочи" взял в аренду и купил восемь человек. Эту команду смело можно назвать «Зенит-3». Это беспрецедентно, чтобы в одно трансферное окно из одной команды в другую перешло сразу восемь человек, включая Нобоа. А это серьезный уровень.

Команда не должна вылететь. Иначе это будет смешно. В матче с "Рубином" сочинцы показали, что умеют играть, когда победили соперника со счетом 3:0", - сказал Сафонов.

"Сочи" с 6 баллами занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ.

А еще: "Сочи" подписал восьмого игрока "Зенита" в летнее трансферное окно| http://soccernews.ru