Сафонов: "Сочи" смело можно назвать "Зенит-3"

Теги фк сочизенит санкт-петербургтрансферы

Сафонов: "Сочи" смело можно назвать "Зенит-3"

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что думает по поводу того, что "Сочи" в это летнее трансферное окно купило восемь игроков "Зенита". Об этом сообщает "Евро-футбол".

Напомним, что из петербургского клуба в сочинский перешли Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз и Миха Мевля.

"Сочи" взял в аренду и купил восемь человек. Эту команду смело можно назвать «Зенит-3». Это беспрецедентно, чтобы в одно трансферное окно из одной команды в другую перешло сразу восемь человек, включая Нобоа. А это серьезный уровень.

Команда не должна вылететь. Иначе это будет смешно. В матче с "Рубином" сочинцы показали, что умеют играть, когда победили соперника со счетом 3:0", - сказал Сафонов.

"Сочи" с 6 баллами занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ.

А еще: "Сочи" подписал восьмого игрока "Зенита" в летнее трансферное окно| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Лучшие нападающие в истории немецкой Бундеслиги

Лучшие нападающие в истории немецкой Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов