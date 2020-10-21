Сафонов травмировался в матче "Краснодара" с "Ренном"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что голкипер команды Матвей Сафонов травмировался в матче 1-го тура группового этапа с "Ренном" (1:1).

Отметим, в этой встрече 21-летний футболист несколько раз помог команде избежать гола.

"У Сафонова что-то с плечом, больше переживаем за него. А так он нас выручил, в принципе как обычно", - сказал Сулейманов в эфире телеканала "Матч ТВ".

28-го октября "Краснодар" сыграет с "Челси" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча пройдет в Краснодаре.

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