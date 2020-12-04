Сафонов включён в команду недели Лиги Чемпионов по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Вратарём команды недели стал Матвей Сафонов из "Краснодара", который помог "быкам" в среду победить "Ренн" (1:0).

Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Норди Мукиэле ("РБ Лейпциг"), Кристиан Ромеро ("Аталанта"), Александр Шольц ("Мидтъюлланд"), Жорди Альба ("Барселона");

Полузащитники: Федерико Кьеза ("Ювентус"), Ирфан Кахведжи ("Истанбул"), Кёртис Джонс ("Ливерпуль"), Неймар (ПСЖ);

Нападающие: Оливье Жиру ("Челси"), Юссуф Поульсен ("РБ Лейпциг").

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