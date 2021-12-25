Сафонов впервые показал фото новорожденной дочери

Фото сайт "Краснодара"

Вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов выложил в инстаграме два снимка со своей дочерью.

"Ну вот и время первых наших совместных фоток в сети. Майя, знакомьтесь", - написал футболист.

Девочка родилась в июне в браке с Анастасией, которая уже в октябре объявила о расставании с голкипером "быков".

В текущем сезоне 22-летний Сафонов сыграл за "Краснодар" 17 матчей и пропустил 16 голов.

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